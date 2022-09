Kate Hudson sostiene di essere pronta per un ruolo nel mondo Marvel

Durante la promozione di Mona Lisa and the Blood Moon, che arriverà negli Stati Uniti al cinema e in streaming oggi 30 settembre, Kate Hudson ha parlato della possibilità di ottenere un ruolo nell’Universo Marvel.

Come raccontato a Comicbook, infatti:

Se fosse un ruolo giusto, lo adorerei. E in effetti credo di essere adatta al mondo Marvel. Ma dovrebbe essere la donna giusta per me, che si tratti di una supereroina o di una super cattiva. Ma sì, sarei assolutamente disponibile.

Rivedremo Kate Hudson in Glass Onion che arriverà in streaming su Netflix a partire dal 23 dicembre, preceduto da una distribuzione anticipata al cinema la cui data non è ancora stata svelata. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

