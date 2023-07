Prima di recitare insieme in Barbie, da ieri nelle sale italiane, Margot Robbie e Kate McKinnon avevano condiviso la scena in Bombshell – La voce dello scandalo.

Come raccontato dalla protagonista del film di Greta Gerwig durante la promozione della pellicola, c’è un momento in Bombshell in cui McKinnon stuzzica il suo personaggio facendo proprio un riferimento a Barbie.

Robbie ha spiegato che la battuta era stata improvvisata dalla collega e che è piaciuta così tanto da essere inserita nel montaggio finale.

Ecco la clip in cui il personaggio di McKinnon definisce quello di Robbie una “Barbie conduttrice”:

Barbie è nei cinema italiani dal 20 luglio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

