Durante un’intervista con Comicbook, Katee Sackhoff – star di The Mandalorian – ha parlato di un suo sogno nel cassetto: entrare nel DC Universe.

L’attrice che presta il volto a Bo-Katan nella serie di Disney+ vorrebbe infatti interpretare Poison Ivy e ha già un’idea di chi potrebbe dirigerne il film.

“Non posso dire che venderei la mia primogenita, perché è molto speciale per me [ride], ma mi venderei l’anima per interpretare Posion Ivy…e per poter tornare a lavorare con Mike Flanagan” ha spiegato l’attrice. “È un genio così collaborativo, lavorare con lui a Oculus è stato bellissimo perché mi ha permesso di parlare di cosa volevo fare con il personaggio. Adoro apportare una certa fisicità ai ruoli che interpreto e l’horror non è da meno“.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Katee Sackhoff nei panni di Poison Ivy in un film live action?

