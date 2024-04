Da quando la saga di Star Wars è tornata al cinema, tanto la Lucasfilm quanto la sua presidente, Kathleen Kennedy, sono state accusate di propagandare “ideali woke” per via dello spazio dato a personaggi femminili o interpretati da attori e attrici non bianchi.

Secondo quanto affermato dal noto insider Matthew Belloni, la situazione, specie per quanto riguarda Kathleen Kennedy, sarebbe drasticamente differente da quanto creduto da molte persone (creatori di South Park inclusi).

Kathleen Kennedy non è… come viene dipinta in quella puntata di South Park che era… era divertente, ma non era accurata. All’interno di Disney, lei non è conosciuta affatto come la “guerriera del politically correct e dell’ideologia woke”. Da tutto ciò che mi è stato detto, sembra anzi che debba essere convinta a prendere certe decisioni.

