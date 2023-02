Kathryn Newton non sa se sarà “così fortunata” da recitare in un altro film Marvel come Young Avengers

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, c’è la possibilità di rivedere la Cassie Lang di Kathryn Newton in un altro film, magari Young Avengers?

In un’intervista al Late Night with Seth Myers, l’attrice non si è sbilanciata:

Non lo so. Insomma, che cosa? La cosa bella è che realizzare questo film è stato il miglior progetto della mia vita. Se sarò abbastanza fortunata da girare un altro film Marvel, niente supererà il fatto di lavorare con Paul Rudd ogni giorno. Assolutamente. Non lo so.

Kathryn Newton è da oggi al cinema in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

