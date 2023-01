Ke Huy Quan, dalle ipotesi di un ritorno in Indiana Jones e in Goonies 2 al debito di riconoscenza verso Spielberg

Ke Huy Quan è stato premiato qualche ora fa con il Golden Globe (ECCO LA LISTA DI TUTTI I PREMIATI AI GOLDEN GLOBES) per il Miglior attore non protagonista grazie alla sua performance in Everything Everywhere All at Once, l’acclamato film dei The Daniels prodotto dai fratelli Russo.

A margine dell’evento, Ke Huy Quan ha rilasciato diverse dichiarazioni che hanno toccato svariati argomenti collegati alla sua carriera e, inevitabilmente, al regista che, negli anni ottanta, lo ha ingaggiato per Indiana Jones e il Tempio Maledetto e I Goonies in un periodo in cui non era così scontato, per un attore americano di origine asiatica, essere scritturato in importanti produzioni. Parliamo, naturalmente, di Steven Spielberg che d’Indiana Jones è stato regista e de I Goonies produttore.

Ed è proprio di Spielberg, presente anch’egli all’evento (ha vinto la Miglior regia con The Fabelmans), che ha parlato Ke Huy Quan nel suo discorso di accettazione del Golden Globe:

Sono stato educato a non dimenticare mai da dove provengo e a ricordare sempre chi mi ha dato la mia prima opportunità. Sono così felice di vedere qua questa sera anche Steven Spielberg. Steven, grazie.

Durante gli incontri con la stampa è stato toccato pure l’argomento I Goonies 2, il sequel di cui si parla da anni e anni e che non è mai stato realizzato:

Negli ultimi 30 anni abbiamo cercato di fare I Goonies 2. Mi sarebbe piaciuto se mi fosse stato offerto quando ero giovane, pensavo che ne avessi bisogno per tornare in scena. Ci sono stati tanti script, ma nessuno di questi poteva reggere se paragonato all’originale. Purtroppo abbiamo perso Richard Donner, il capitano della nostra nave. Non so se Goonies 2 si farà, ma sarei disposto a rivisitare il mio personaggio.

Ospite all’Happy, sad, confused podcast Ke Huy Quan ha anche ammesso, restando in tema di ritorno, che accetterebbe in un lampo di tornare a interpretare Shorty, il personaggio di cui ha vestito i panni nel secondo Indiana Jones:

Amo Shorty. È divertente e coraggioso e salva le chiappe d’Indy. Se la Disney o la Lucasfilm mi dovessero mai proporre di fare uno spin-off su di lui accetterei! Amo quel personaggio e sarebbe interessante tornare a rivisitarlo anni dopo. Non ho idea di cosa posa essere diventato. Considerato che per lui Indiana Jones è come una vera e propria guida, non mi stupirei se fosse diventato anche lui un archeologo.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTI: YouTube, Deadline, Deadline