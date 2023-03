Ke Huy Quan aveva perso la sua assicurazione sanitaria dopo aver terminato le riprese di Everything Everywhere All at Once 

Everything Everywhere All at Once

Per il suo ruolo in Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE), Ke Huy Quan ha ottenuto una nomination all’Oscar ed è tornato alla ribalta, dopo anni passati in sordina. L’attore aveva recentemente raccontato le sue difficoltà a trovare un nuovo ingaggio dopo le riprese del film de I Daniels, terminate poco prima dell’arrivo del lockdown (qui le sue dichiarazioni). Ora, ospite del The Late Show With James Corden, ha aggiunto cosa questo ha comportato per la sua vita quotidiana. Ecco le sue parole:

Ero così nervoso. Stavo per perdere la mia assicurazione sanitaria. Così ho chiamato il mio agente e gli ho detto: ‘Per favore, puoi procurarmi qualcosa? Non importa, mi serve solo un lavoro che mi permetta di raggiungere il requisito minimo per avere l’assicurazione sanitaria l’anno successivo“. E non sono riuscito a trovare un solo lavoro. E così il 2021 è passato e ho perso l’assicurazione sanitaria.

Sentendosi scoraggiato, Quan ha telefonato al suo produttore di Everything Everywhere e gli ha chiesto: “Per favore, puoi dirmi una cosa? Sono bravo nel film?“. “Ke, sii paziente“, la risposta del produttore, “devi solo aspettare“. Profezia avverata: “Il film è uscito a marzo dell’anno scorso“, ha detto Quan, “e la mia vita è cambiata“.

Potete vedere l’intervista all’attore qui sotto:

Ricordiamo infatti che, dopo aver debuttato al cinema da ragazzino in Indiana Jones e il tempio maledetto, Ke Huy Quan è apparso in poche altre pellicole, fino appunto a Everything Everywhere All at Once, per il quale ha già ottenuto il Golden Globe e il Critics’ Choice Award. Prossimamente, vedremo l’attore nella seconda stagione della serie Marvel Loki e nello show American Born Chinese, in arrivo su Disney+.

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre ed è tornato nei cinema il 2 febbraio. Il film ha ottenuto in totale 11 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, miglior regia (Daniels), la miglior attrice (Michelle Yeoh), la miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Youtube