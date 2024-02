Lo scorso marzo, mentre era impegnato nella promozione di John Wick 4 insieme a Keanu Reeves e gli altri talent della pellicola, Lance Reddick è morto all’età di 60 anni. Il quarto capitolo della popolare saga action è stato poi dedicato alla memoria dell’attore che, nei film di Chad Stahelski, ha vestito i panni di Charon (ECCO I DETTAGLI).

Keanu Reeves, che ai Saturn Awards ha ricevuto il Lance Reddick Legacy Award, ha raccontato di aver scritto, in passato, una lettera indirizzata al collega in cui attribuiva proprio a lui il merito dell’amore provato dal pubblico per i lungometraggi di John Wick.

Aveva una tale passione, era animato dall’ardore per la creatività, per il suo mestiere, per l’arte. Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui in quattro film nel corso di otto anni e, nel tempo, ci siamo conosciuti sempre meglio. Inoltre, aveva una grazia straordinaria ed era incredibilmente divertente. Intendo proprio dal punto di vista dell’umorismo. Penso che il mio ricordo preferito siano le scene che ho girato con lui e il rapporto che Charon aveva con John Wick. Una volta gli ho detto… Beh, in realtà gli ho scritto una lettera in cui gli dicevo “le persone amano John Wick perché Charon ama John Wick”. Perché quel personaggio amava davvero John Wick e quella dinamica rendeva John Wick accettabile da parte del pubblico. E così, quando ho avuto l’opportunità di recitare con lui, abbiamo provato un’affettuosa simpatia reciproca. I personaggi provavano un’affettuosa simpatia, e noi fuori dal set provavamo reciprocamente la stessa cosa. Ci divertivamo davvero a lavorare ai film di John Wick e sui nostri personaggi insieme a Chad Stahelski. È un progetto unico nel suo genere. Penso che lui lo sapesse. Io lo sapevo, e ci piaceva davvero lavorare insieme a quei film.

