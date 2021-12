Quandoera ancora noto “solo” come Matrix 4, dalle riprese effettuate in quel di San Francisco erano arrivate online delle foto e dei video in cui, Carrie-Anne Moss e i loro stunt erano intenti a girare una spettacolare scena ambientata su un grattacielo. Potete trovare maggiori informazioni in questo nostro articolo del tempo

Ospite allo show di Stephen Colbert, nella stessa puntata in cui ha potuto offrire al pubblico la sua interpretazione del successo del ben noto meme Sad Keanu, Keanu Reeves ha potuto parlare proprio della lavorazione di quella scena spiegando di aver dovuto “saltare giù” dal palazzo per ben diciannove volte.

Ecco cos’ha raccontato nel corso del suo intervento, che potete trovare su YouTube, nel momento in cui Stephen Colbert gli ha chiesto qual è stata la cosa più folle che ha dovuto fare per le riprese del film:

Saltare giù da un palazzo. Credo che fosse di circa 46 piani. È Matrix, hai bisogno di luce naturale e vuoi che appaia reale. Voglio dire, chiaramente c’erano i cavi. Però io e Carrie dovevamo prenderci per mano e saltare giù. Abbiamo dovuto farlo per 19, 20 volte.

