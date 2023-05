Keanu Reeves è una delle star di Hollywood più amate. Le persone lo adorano da una parte in virtù dei ruoli iconici che interpreta o ha interpretato dal Johnny Utah di Point Break a John Wick passando, ovviamente, per Neo nel franchise di Matrix, dall’altra per come si comporta fuori dal set ogni volta che incontra un qualche suo fan.

Qualche mese fa, ad esempio, era diventato virale l’incontro fra Keanu Reeves e un suo giovane fan al ritiro bagagli dell’aeroporto di New York dopo essere atterrato da un volo da Londra. Trovate il resoconto dell’accaduto in questo nostro articolo.

Più di recente, la star è stata ospite del Golden Apple Comics a Los Angeles per un firmacopie del suo fumetto BRZRKR. In un video proposto su Instagram da IGN possiamo vedere il momento in cui chiede al piccolo superfan Noah di disegnargli al volo uno Spider-Man

Ecco anche un altro momento dell’incontro fra i due:

Sul profilo Instagram di Noah potete vedere tutte le reel con la chiacchierata fatta con Keanu Reeves.

