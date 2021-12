è occupato nella promozione stampa di Matrix Resurrections, la pellicola di Lana Wachowski in uscita il 22 dicembre negli Stati Uniti e il primo gennaio del 2022 nelle sale cinematografiche dello stivale.

Chiacchierando col The Guardian, Keanu Reeves ha parlato della delusione provata al tempo per Star Wars – Episodio VI – Il ritorno dello Jedi. L’attore è finito a discutere della pellicola della saga di George Lucas dopo che l’intervistatore aveva condiviso con lui, in maniera molto aperta e onesta, la sua delusione per i due sequel di Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, due kolossal che hanno decisamente spaccato in due il pubblico fra favorevoli e contrari. Keanu Reeves ha spiegato di aver compreso bene le parole del giornalista proprio perché, quando aveva 19 anni, aveva avuto un’esperienza simile col terzo (o sesto) film di Star Wars:

Ricordo di essere andato a vederlo pensando “Wow mi domando se faranno questo o magari quest’altro”. Poi vedo il film e “Oh no. Oh no!”. Per cui ti capisco benissimo. Da spettatore conosco anche io queste sensazioni.

Vi ricordiamo che il film arriverà nei cinema italiani a partire dal primo gennaio del 2022.

LEGGI ANCHE – Matrix Resurrections, il toccante discorso di Lana Wachowski sul potere del cinema

Per conoscere tutte le informazioni sul Matrix Resurrections, il film scritto e diretto da Lana Wachowski con Keanu Reeves nei panni di Neo e Carrie-Anne Moss in quelli di Trinity, non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

E voi? Cosa ne pensate del secondo e del terzo Matrix? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!