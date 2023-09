Che il destino di Keanu Reeves nei panni di John Wick non si sia ancora concluso l’abbiamo capito da mesi e mesi, da quando il quarto capitolo del franchise ha fatto faville al box-office e tutti i diretti interessati, dal regista Chad Stahelski alla Lionsgate, hanno iniziato a sottolineare che la morte del personaggio nel film era stata lasciata volutamente ambigua.

In un’intervista rilasciata dal produttore di John Wick 4 Basil Iwanyk viene spiegato come Keanu Reeves abbia implorato di far morire il personaggio nella pellicola anche per via dell’estrema stanchezza fisica provata dopo ogni film (e per quanto giovanile e in forma, l’attore ha comunque 59 anni).

Una richiesta che la produzione ha voluto accettare solo al 90%.

Dopo il secondo, terzo e quarto film… fare questi film è così estenuante, dopo le riprese Keanu è a pezzi, fisicamente ed emotivamente. Alla fine di ogni film dice “Non posso farlo di nuovo” e siamo d’accordo con lui. Keanu perché si butta anima e corpo nella lavorazione di John Wick. E ci ha espressamente chiesto: “Voglio essere ucciso in modo definitivo alla fine di questo film”. Ma noi gli abbiamo risposto “In verità, lasceremo un piccolo spiraglio del 10%”.

I quattro lungometraggi di John Wick con Keanu Reeves hanno incassato 1,018 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulativo di 210 (fonte: The Numbers)

