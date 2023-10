Keith Giffen, il fumettista e artista creatore di personaggi apparsi al cinema sia in film Marvel che DC, è morto all’età di 70 anni.

Giffen lavorava nel mondo dei fumetti dal 1976 e ha contribuito alla creazione di personaggi come Lobo e Rocket Raccoon, il procione parlante dei Guardiani della Galassia, ma anche la versione moderna di Blue Beetle. Ha inoltre scritto serie acclamate di Justice League e Legion of Super-Heroes oltre ad aver creato il personaggio che rompe la quarta parete Ambush Bug un decennio prima di Deadpool.

È deceduto domenica a seguito di un infarto, anche se la notizia è arrivata poche ore fa dopo un messaggio postumo apparso sulla sua pagina Facebook che il fumettista voleva fosse pubblicato in caso di morte:

Gli avevo detto che stavo male… tutto pur di non andare al New York Comic-Con. Grazie, Keith Giffen 1952-2023 Bwah ha ha ha ha

Keith Giffen ha lavorato sia al cinema che in televisione, lavorando anche come artista di storyboard per Batman Beyond, Static Shock e Spider-Man: Unlimited.

