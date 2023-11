The Marvels

Dopo la sua ultima apparizione in X-Men: Giorni di un futuro passato, Kelsey Grammer è tornato a interpretare Bestia nella scena dei titoli di coda di The Marvels.

In una recente intervista con The Wrap, l’attore ha spiegato che non si tratta della sua ultima apparizione:

Spero che non sia l’ultima volta, ma posso dire con una certa dose di sicurezza che lo rivedrete. Lo adorerei tanto.

Grammer ha ammesso di esser rimasto “molto compiaciuto” dalla risposta alla sua apparizione nel film di Nia Dacosta: “Un sacco di persone mi hanno contattato dopo avermi visto“.

Ha poi aggiunto:

Ho sempre voluto interpretarlo di nuovo. Lo trovo un personaggio straordinario, pieno di gravitas e di importanza per la nostra cultura. Sono felice che Bestia sia tornato e spero che sia tornato in modo decisivo.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

