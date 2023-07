Ken è gay? Nel corso degli ultimi mesi si sono rincorse teorie dei fan del film di Barbie di Greta Gerwig, che ancora ovviamente non lo hanno visto ma si sono basati sui trailer e i materiali diffusi finora, sulla sessualità di alcuni suoi protagonisti.

Ma proprio a pochi giorni dal debutto della pellicola (che in Italia arriverà in sala domani, e che noi vedremo alla Pink Premiere organizzata ad Arcadia Cinema di Melzo, mentre a Roma saremo alla proiezione + dibattito di Alò vs. Frusciante) è la stessa Margot Robbie, che oltre che protagonista è anche produttrice del film, a fugare ogni dubbio durante un’intervista con il magazine LGBTQ+ Attitude che si è svolta prima dell’inizio dello sciopero degli attori. Robbie ha inizialmente parlato del legame speciale che si è creato fin da subito tra la comunità LGBTQ+ e il film:

Penso che sia un film che fa sentire tutti come se fossero i benvenuti, Barbie Land è un mondo molto inclusivo. Anche il set lo era. Penso che ognuno ci abbia messo l’energia che si mette in una grande festa in cui tutti sono i benvenuti.

Alla Robbie “produttrice” è stato poi chiesto se ha chiesto consigli a figure come Scott Evans o Hari Nef, che fanno parte del cast, a proposito della rappresentazione delle persone LGBTQ+ nel film:

Abbiamo messo insieme questo gruppo in maniera molto consapevole. Volevamo che Barbie Land fosse incredibilmente inclusiva. E quindi era importante che tutti quelli coinvolti in questa “festa” fossero in grado di rappresentare chi vedrà questo film. Ma la cosa importante è che il casting si è svolto prestando attenzione al tipo di energia che ciascuno avrebbe potuto conferire ai propri personaggi, non era questione di spuntare determinate caselle. Ma ripeto, allo stesso tempo volevamo che ognuno si sentisse rappresentato e quindi lo abbiamo fatto con consapevolezza.

E alla domanda se Ken (o un Ken) sia gay nel film, riflettendo quell’inclusività di cui sopra, Robbie ha risposto in maniera laconica… ma anche piuttosto logica:

È un mondo inclusivo, ma sono tutte bambole! Quindi non hanno alcun orientamento sessuale, perché non hanno alcun organo, né alcun organo riproduttivo, abbiamo scoperto!

Scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach e diretto da Greta Gerwig, Barbie vede nel cast accanto a Margot Robbie anche Ryan Gosling (Ken), America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, tra gli altri. L’uscita è prevista per il 20 luglio solo al cinema.

