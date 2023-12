Kenergy è una delle parole più nominate quando si parla di Barbie. Un neologismo inventato dallo stesso “Ken” Ryan Gosling.

L’attore ha così spiegato a Variety come è nato il termine:

Cos’è la Kenergy se non una parola che ho inventato durante una conferenza stampa così che non dovessi rispondere seriamente a nessuna domanda e che ora mi perseguita?

Continua, dicendo che il termine deriva da un’altra parola ancora che è “Kenning”:

Cos’è Kenning se non un’altra parola a caso che ho inventato? È un verbo. Significa dare più di quello che è necessario o richiesto per riflettere, così che gli altri possano brillare. Non saprei come descrivere meglio Mark Ronson.

La parola infatti è stata in primo luogo coniata proprio per descrivere Mark Ronson, il musicista che ha creato la celebre canzone “I’m just Ken” e che si è occupato della colonna sonora del film.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate