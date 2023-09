Kevin Bacon e consorte, Kyra Sedgwick, appartengono a quel gruppo di celebrità hollywoodiane che preferiscono vivere lontani dal caos di Los Angeles e di Hollywood, appunto. I due possiedono e vivono in una fattoria nel Connecticut e, se siete soliti seguire le due star sui loro social, potrebbe esservi capitato di vedere delle foto o dei video registrati nella loro proprietà.

Una proprietà che, col passare del tempo, si è estesa tramite l’acquisto di terreni adiacenti. Ospite di Literally, il podcast dell’attore Rob Lowe, Kevin Bacon ha raccontato che lui e sua moglie Kyra Sedgwick hanno dovuto demolire un’abitazione come conditio sine qua non per portare a termine una compravendita di un lotto di terra. Per un motivo alquanto “lugubre”.

Racconta l’attore:

Una delle proprietà che abbiamo acquistato comprendeva una vecchia casa e [il proprietario] non voleva che fossi anche acquirente della suddetta abitazione. Era una casa abbandonata in cui lui era cresciuto. C’è stato un tira e molla per un po’ di tempo, finché alla fine ho detto: “Ascolta, non puoi vendermi un pezzo di terra senza vendermi anche la casa che c’è sopra. È semplicemente una roba un po’ strana. Cosa succede se la vendi e mi ritrovo ad avere qualcuno che vive, praticamente, nel retro del mio cortile?”.

A questo punto Kevin Bacon spiega a Lowe l’arcano: secondo il venditore del terreno, la casa era infestata e temeva che gli eventuali acquirenti potessero diventare vittima di una qualche forma di possessione.

Mi spiegò che non poteva vendermela perché era infestata e aveva paura che potessimo essere posseduti dall’entità e fare qualcosa di grave.

Poi però sono giunti a un compromesso: il terreno poteva essere comprato solo se la casa fosse stata demolita entro un mese dall’acquisto. Lowe gli chiede, a quel punto, se prima di distruggerla ci abbia almeno passato una notte per capire se fosse davvero infestata:

Non solo non l’ho fatto, ma sono salito lì e c’erano delle bellissime vecchie assi di pino e una ringhiera e ho detto a Kyra: “Dobbiamo prenderle!”. Ma lei ha risposto: “No, non le metterai in casa nostra!”.

Stando alle parole di Bacon, il passato della casa aveva a che fare con:

Una lunga storia che aveva a che fare con un nativo americano che, nel 1700, era stato ucciso da un soldato coloniale. [Il proprietario] aveva fatto venire dei cacciatori di fantasmi.

Dal giorno in cui è diventato proprietario del terreno, Kevin Bacon non ha assistito ad alcun evento sovrannaturale:

Ho preso parte a film horror e noto sempre che, quando hai partecipato a degli horror, tutti vogliono sapere se hai mai visto un fantasma o se credi nei fantasmi. La cosa che dico sempre è: “Mi piacerebbe davvero ma, fino ad ora, non è successo. Ma spero che un giorno succeda”.

