Qualche ora fa abbiamo publicato un articolo in cui abbiamo riportato le parole che il boss dei Marvel Studios Kevin Feige e il regista dei primi due Iron Man Jon Favreau si sono detti in un video ufficiale della casa delle Idee in merito a quanto sia stata importante la scelta di affidare il ruolo di Tony Stark a Robert Downey Jr

Durante la chiacchierata che i due hanno fatto per festeggiare i 15 del lungometraggio che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige ha svelato il particolare collegamento esistente fra Iron Man e Ryan Coogler, il regista dei due Black Panther:

Tornando alla serata di apertura, eravamo al Cinerama Dome. A presentare il film c’eravamo tu, io, Downey e parte del team, davanti a un pubblico affollato… non sapevano nulla, era stato fatto totalmente senza annunci. Molti anni dopo ho scoperto che Ryan Coogler, che poi avrebbe diretto Black Panther, era presente quella sera. Mi ha raccontato una storia, mesi e mesi se non dopo un anno che lavoravo con lui, mi ha detto, ‘A proposito, voglio dirti una cosa, ero al Cinerama Dome,’ e ha detto che ci ha visto passare davanti a lui, stava prendendo del popcorn ed era in ritardo mentre noi uscivamo. Ha detto, ‘Sembravate sicuri, sapevo che il film sarebbe stato valido proprio perché sembravate sicuri.’ Non ho alcun ricordo di essermi sentito sicuro quella sera!

In relazione alla “sicurezza” avvertita quella sera, Favreau aggiunge:

Quel tipo di film è divertente da fare perché la gente applaude e ride. Se stai facendo un dramma, è molto difficile percepire l’atmosfera della sala. C’è comunque un’energia, si fanno silenziosi, puoi capire se sono coinvolti. Ma quando hai uno di quei tipi di film in cui la gente applaude e ride, per me, che vengo dal mondo dello spettacolo, quando ottieni quella reazione è la stessa sensazione che provi quando ti esibisci di fronte al pubblico.

FONTE: Marvel su YouTube

