Kevin Feige non si sbilancia sul debutto degli X-Men nell’UCM: “Ci stiamo avvicinando”

Quando vedremo gli X-Men nell’Universo Cinematografico Marvel? Una domanda che in molti si fanno ora che alcuni mutanti sono stati effettivamente introdotti sul grande e piccolo schermo.

Deadline ha comunque voluto porre la domanda a Kevin Feige alla premiere di Black Panther: Wakanda Forever. Ecco la sua “risposta”:

È quello che ha da poco chiesto Jennifer Walters al robot nell’episodio finale di She-Hulk, e darò la sua stessa risposta: non ho risposte. Ma sapete, Deadpool e Wolverine, quindi ci stiamo avvicinando.

In effetti prossimamente due mutanti appariranno al cinema in Deadpool 3. Ecco tutte le informazioni sul progetto:

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!