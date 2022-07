Dopo Thor: The Dark World, la Jane Foster di Natalie Portman ha smesso di apparire nei film dell’Universo Cinematografico Marvel. L’assenza del personaggio è stata motivata diverse volte, fino ad arrivare a Thor: Ragnarok che ha svelato che Thor e Jane si erano lasciati.

L’attrice era poi tornata per un cammeo vocale in Avengers: Endgame visto che la produzione aveva deciso di riutilizzare alcune sequenze girate da Alan Taylor per il secondo film, ma niente di più.

Durante un’intervista con Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha negato che tra l’attrice e la Marvel ci sia stato un divorzio: “Non l’ho mai vista così“. Ha poi sottolineato di aver sempre “avuto l’impressione che se ci fosse stato un ruolo interessante per lei, sarebbe stata disposta a tornare“.

Anche Taika Waititi ha parlato con Rolling Stone del ritorno di Natalie Portman:

Kevin [Feige] mi aveva detto: “Vorrei tanto trovare un modo per inserire in questo film la Potente Thor e far tornare Natalie“. Non è servito convincere nessuno, Natalie non aveva mai sentito parlare di quella storia nei fumetti, così le ho lasciato qualcosa da recuperare. Ogni volta che qualcuno mi chiede: “Come avete scritturato questo o quest’altro attore?”, la risposta è che basta offrire milioni di dollari e accettano [ride].

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!