Spider-Man: No Way Home

Nell’intervista rilasciata da Kevin Feige e Tom Holland a Empire in vista dell’uscita di(via CB.com ) i due hanno ricordato anche i giorni in cui l’idillio fra i Marvel Studios e la Sony pareva giunto al termine.

Kevin Feige spiega che quando l’accordo si stava avvicinando alla fine, si stava preparando mentalmente alla cosa:

Mi stavo preparando mentalmente alla separazione. La cosa non mi piaceva ma era quello che era. E poi, fortunatamente, tutto è rientrato. Non mi aspetto di riattraversare un’altra volta quelle montagne russe emotive o di far ripassare i fan attraverso una situazione del genere ancora una volta.

Tom Holland parla poi del suo ruolo nel riavvicinamento, un ruolo che a suo dire è stato molto ingigantito dai fan:

Dal punto di vista del business non sono stato affatto strumentale. La gente sembra pensare che io abbia improvvisamente frequentato la scuola di giurisprudenza e abbia orchestrato da solo l’accordo fra la Sony e la Disney. Essenzialmente mi sono limitato a far presente a ambo le parti quanto tenga a questo personaggio. Di base ho detto “Guardate, se ci fosse un mondo in cui sarebbe possibile vedervi in grado di sistemare questa faccenda la cosa andrebbe a beneficio del personaggio, del sottoscritto e dei fan. Per cui se potete sistemare la cosa, sistematela”.

Spider-Man: No Way Home sarà a dicembre al cinema.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale: