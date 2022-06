La strada che ha portato gli Avengers a combattere contro Thanos nella Guerra dell’Infinito è stata tracciata fin da subito con una certa precisione da Kevin Feige e i Marvel Studios.

Una volta archiviata la pratica del Titano Pazzo, i giochi si sono fatti più complicati e, con la complicità di una narrazione che va ora ad abbracciare anche le serie televisive prodotte per lo streaming di Disney Plus, fra l’elaborazione personale del lutto di WandaVision, le “divinità cosmiche” di Eternals e un multiverso sempre più presente, non è ancora chiaro afferrare con precisione il disegno che si nasconde dietro questa nuova fase del Marvel Cinematic Universe.

Ma, secondo Kevin Feige, le persone capiranno presto cosa bolle davvero in pentola. Il boss della divisione cinematografica della Casa delle Idee spiega infatti nel corso di un’intervista:

Le persone cominceranno a capire, mentre ci avviciniamo alla fine della Fase 4, la direzione della prossima saga. Ci sono già molti indizi, che per lo meno risultano chiari a me, circa il dove andremo a parare. Ma saremo un po’ più diretti sull’argomento nei prossimi mesi, stabiliremo un piano in maniera tale da dare l’opportunità, a chi è interessato a sapere un po’ di più circa il quadro più ampio, di dare una piccola, piccola occhiata alla mappa che stiamo seguendo.

Nei prossimi mesi i Marvel Studios di Kevin Feige hanno in programma l’uscita di un nuovo film, Thor: Love and Thunder in arrivo a inizio luglio, il Comic-Con di San Diego, ma, soprattutto, la D23 Expo. Il 10 settembre, alle 10 di mattina di Los Angeles, si terrà lo showcase dei Marvel Studios in cui, molto probabilmente, verrà permessa “la piccola, piccola occhiata” di cui ha parlato il dirigente della compagnia.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Total Film via Deadline