Oggi la Disney compie 100 anni e a margine delle celebrazioni per il lieto evento, Variety proporrà una serie d’interviste con alcuni grandi nomi della major, come nel caso del pezzo in cui il magazine discute con Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios.

Nella chiacchierata, Kevin Feige dice che, nonostante siano passati ben 15 anni dall’avvio del Marvel Cinematic Universe con Iron Man, siano stati prodotti più di 30 film, 25 serie TV e siano stati incassati qualcosa come una trentina di miliardi di dollari, prova ancora lo stesso entusiasmo degli esordi.

Mi sento così fortunato a fare questo lavoro. Ogni volta che facciamo una prova costume, quando vediamo gli attori trasformarsi per la prima volta nel personaggio che devono interpretare, c’è sempre questo momento di stupore. È incredibile prendere questi personaggi e portarli in vita sullo schermo. Abbiamo una tradizione qua presso i Marvel Studios che è iniziata con il primo Iron Man. Con ogni nuovo film, il cast, i produttori, il regista ed io facciamo una sorpresa durante una proiezione del film la sera dell’uscita e lo guardiamo con i fan. Sentire l’emozione nel cinema, ascoltare gli applausi o i sussulti del pubblico, è sempre un ricordo di cosa significano questi film e personaggi per le persone. Essere lì, in sala, la sera dell’uscita di Avengers: Endgame, sentire l’entusiasmo della folla, è qualcosa che non dimenticherò mai. Inoltre, i commenti che abbiamo ricevuto dopo l’uscita di Black Panther. Non avrei mai immaginato che avrebbe avuto un impatto così profondo.

Un viaggio, quello dei Marvel Studios, che secondo Kevin Feige ha appena grattato la superficie delle tante storie che devono essere ancora raccontate:

La cosa fantastica della Marvel è davvero pensare a quanti personaggi meravigliosi e interessanti abbiamo nei fumetti – ci lavorano da 85 anni. Anche dopo 32 film, sembra che abbiamo appena grattato la superficie.

