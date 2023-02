Kevin Feige non vede l’ora di vedere quello che James Gunn farà con i DC Studios

Kevin Feige si appresta a inaugurare la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe con l’arrivo nei cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania che esce oggi nei cinema italiani.

Durante gli incontri stampa per la promozione del blockbuster, a Kevin Feige è stata anche fatta una domanda sul futuro di James Gunn presso i DC Studios. Quando avrà terminato gli impegni per Guardiani della Galassia 3, il regista e sceneggiatore passerà a tempo pieno a supervisionare, insieme a Peter Safran, le nuove produzioni cinefumettistiche della Warner.

Il boss dei Marvel Studios si è così espresso:

Non è diverso da quando abbiamo parlato dopo che era stato ingaggiato per The Suicide Squad. Gli avevo detto “È fantastico e non vedo l’ora di vederlo!”. Non ho mai finto che non mi piacessero quei personaggi. Da ragazzino avevo poster di Superman ovunque in camera, ho lavorato per i Donner proprio perché avevo amato il suo film. L’idea che queste icone si trovino ora nelle ottime mani di James è molto emozionante. Ma prima deve finire Guardiani della Galassia 3, eh!