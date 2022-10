Kevin Feige parla dell’ambizione principale per Black Panther 2 e degli Oscar

In una recente intervista con Total Film, Kevin Feige ha parlato delle possibilità agli Oscar per Black Panther: Wakanda Forever dopo che il suo predecessore ha conquistato tre statuette e sette candidature totali nel 2019.

“Non so prevedere com’è che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences impiegherà i suoi preziosi voti” ha commentato il presidente dei Marvel Studios, prima di aggiungere:

So però che Ryan e il resto della squadra hanno lavorato a questo film esattamente come al primo: si sono chiesti quale potesse essere la migliore esperienza per il pubblico, quella da ripetere più volte. È stata quella l’ambizione principale, nonché realizzare qualcosa che potesse rendere omaggio all’eredità di Chadwick [Boseman].

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever arriverà al cinema il 9 novembre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.