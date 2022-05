In maniera abbastanza casuale,e gli altri talent di Doctor Strange nel multiverso della follia stavano partecipando alla conferenza stampa della pellicola proprio mentre, online, stava arrivando un pesante leak sul film. Un leak che, su BadTaste, non segnaleremo invitandovi anzi a stare attenti e attente mentre navigate sui social.

E, sempre in maniera abbastanza casuale, nel corso della conferenza stampa Kevin Feige ha parlato proprio di come sia ormai impossibile prevenire spoiler e leak di sorta sui film dei Marvel Studios prima del loro arrivo in sala. Il produttore ha riconosciuto la difficoltà del riuscire a mantenere intatto il livello di segretezza che circonda i vari progetti dello studio sottolineando che una delle missioni dei Marvel Studios è proprio quella di confezionare pellicole in grado d’intrattenere e sorprendere il pubblico anche al netto delle rivelazioni approdate in rete prima del dovuto.

Purtroppo non ci si può fare niente e, per questa ragione, devi assicurarti che si tratti di un’esperienza in grado di funzionare a prescindere da quello che è stato o meno spoilerato. Facciamo ancora il miglior lavoro possibile e la maggior parte delle persone sono brave a evitare di spoilerarlo. Sai che qualcuno ha rubato qualcosa, ma non contribuisci a diffonderlo diminuendo l’impatto dell’esperienza che il film può offrirti, ma per certi versi, e l’abbiamo visto con Spider-Man: No Way Home, (i leak, ndr.) non hanno ridotto la portata dell’esperienza. Per questo noi continueremo a fare il nostro meglio, ma la cosa più importante è che il film, o la serie tv, che stiamo mostrando al pubblico sia in grado d’intrattenere a prescindere da quello che sai già.

Intanto su Twitter, James Gunn commenta così il leak:

Who leaked this Dr Strange 2 footage? Not cool. pic.twitter.com/F3WsosZO6f — James Gunn (@JamesGunn) May 1, 2022

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange nel Multiverso della follia sarà nei cinema italiani il 4 maggio.

