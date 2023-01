Secondo Kevin Feige il segreto del successo dei Marvel Studios risiede nel fatto che… non esiste alcun segreto.

Kevin Feige ha discusso della questione ospite del podcast The Movie Business di Jason E. Squire spiegando che:

La realtà dei fatti, che non è per nulla emozionante, ma tu ti becchi lo scoop in esclusiva nel tuo podcast quindi eccotelo qua. Non ci sono segreti. Ci sono segreti in termini di snodi di trama, spoiler e robe come quelle ma una formula segreta? La gente me lo chiede da anni e la realtà dei fatti è che non esiste.