Sono passati ormai più di due anni dall’uscita di Avengers: Endgame , la pandemia ha rallentato i piani dei Marvel Studios ma la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel è finalmente iniziata e ora si inizia a pensare al prossimo crossover.

Inevitabile, quindi, che a Kevin Feige sia stato chiesto in occasione del junket di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli se è previsto il prossimo film degli Avengers, e se sì, quando. Il presidente della marvel ha risposto senza sbilanciarsi troppo:

Penso che ci voglia un ragionevole lasso di tempo tra Endgame e l’inizio di una nuova saga, saga che è già partita, è già iniziata. Ma poi serve del tempo, come è successo nella Fase 1, per costruire questa saga prima di iniziare a mettere insieme tutti quanti.

Certo, la situazione attuale dell’Universo Cinematografico Marvel è ben diversa da quella della Fase 1: all’epoca uscirono al cinema una manciata di film, collegati da piccoli riferimenti o scene nei titoli di coda, che poi vennero fatti convergere in The Avengers. Ora l’intreccio è molto più complesso, e nella Fase 4 l’ingresso in campo delle serie su Disney+ ha reso tutto molto più collegato. Basti pensare a Doctor Strange and the Multiverse of Madness, che già di per sé sarà una sorta di crossover nel quale Doctor Strange incontrerà Scarlet Witch e Loki grazie alle serie tv.

Un fenomeno cinematografico come quello di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame è difficile da replicare, e la Marvel sembra averlo capito andando in un’altra direzione, e cioè nella creazione di tanti “eventi” tra cinema e tv. Ma un grande crossover sembra inevitabile, e sebbene Feige non si sia voluto sbilanciare ha lasciato intendere che questo maxi-evento avverrà, anche se non prima di qualche anno.

Fonte: Collider