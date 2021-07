Nel corso di una chiacchierata con Rotten Tomatoes è tornato a difendere la scelta del finto Mandarino apparso indi Shane Black con il volto di Ben Kingsley.

Ecco le parole del presidente dei Marvel Studios:

Ripensando al primo Iron Man, è da tempo che pensiamo a quando portare questo personaggio sul grande schermo, ma volevamo farlo a patto che riuscissimo a rendergli assolutamente giustizia, mostrando tutta la complessità del Mandarino. Non potevamo farlo in un film di Iron Man perché un film di Iron Man ruota attorno ad Iron Man, a Tony Stark. Perciò per il suo film [Iron Man 3], il regista Shane Black propose questo divertente colpo di scena che amiamo ancora oggi, con il Mandarino che si rivela Trevor Slattery. Solo perché non fosse vero, non vuol dire che da qualche parte non ci fosse il vero capo dell’organizzazione dei Dieci Anelli, ed è colui che incontriamo per la prima volta in Shang-Chi.

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli uscirà il 3 settembre 2021 (il 1° in Italia)e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

La pellicola doveva arrivare a luglio ma il suo posto è stato preso da Black Widow dopo lo slittamento.

Tony Leung interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

