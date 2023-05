Come abbiamo visto poche ore fa, dopo il malore di qualche settimana fa che lo ha portato in ospedale, Jamie Foxx ha rilasciato un primo commento sui suoi profili social.

Durante una recente ospitata per il podcast Impaulsive, anche Kevin Hart ha aggiornato sulle condizioni dell’attore, sottolineando di non essere al corrente dei “dettagli esatti” di ciò che gli è capitato, ma che “ci sono stati tanti progressi e ha fatto passi da gigante“.

Ha poi aggiunto: “La cosa bella è che sta migliorando in tutti i sensi, e le preghiere, l’affetto e la vicinanza di tutti si sono sentite. In questo caso vogliamo tutti che esca dall’ospedale e torni a casa“.

L’attore non ha voluto condividere i dettagli sulla natura del malore: “Mi hanno detto certe cose, sono fortunato di avere un rapporto intimo con Jamie, perciò posso essere messo al corrente. C’è un motivo se non vogliono condividere informazioni, perché Jamie è sempre stato molto riservato“

L’attore negli ultimi tempi era stato impegnato ad Atlanta sul set di Back in Action con Glenn Close e Cameron Diaz. A giugno apparirà in They Cloned Tyrone su Netflix e poi in cantiere ha anche il film di Spawn.

Classifiche consigliate