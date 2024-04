Nell’ultima puntata di 60 Minutes per la CBS, come segnala THR, l’attore e comico Kevin Hart ha voluto ironizzare sulla sua statura, smentendo le voci esagerate su quanto sia basso e parlando di come il ridere di se stesso sia stato un punto focale della sua carriera.

L’attore ha iniziato smentendo le voci che lo vedono più basso di quanto non sia:

Ha poi aggiunto:

Negli ultimi 20 anni ho sempre usato la mia statura come battuta nei miei spettacoli. Si tratta di parlare delle cose per le quali non devi avere paura che ridano di te. Sono abbastanza sicuro che le risate in risposta alle mie battute non siano perché ridono di me, come se fossi ridicolo. Stai ridendo della battuta e del momento. Sto regalando un momento divertente attraverso una storia che può anche essere condivisa da qualcuno, in cui ci si può immedesimare. E, cosa più importante, dico cose che molte persone non hanno il cuore di dire.