Durante il suo podcast Fatman Beyond ha commentato il primo trailer di, atteso cinecomic con Tom Hardy diretto da Andy Serkis.

Ecco le sue parole:

Dal trailer sembra e bello e divertente, caz*o. Non ho letto in giro dubbi sul fatto che il cattivo sia Carnage. Guardatelo questo cattivo, caz*o, Woody Harrelson si mangia la scena, così come quel fottuto Tom [Hardy] che torna a rubarsela. Sembra si sia divertito, non vedo l’ora. Avrei voluto vedere più Carnage, ma ne parleremo quando vedrò il film.

Ha poi parlato del desiderio di tornare al cinema:

Ho ricevuto le mie due dosi [di vaccino] un po’ di tempo fa, i numeri in California continuano a scendere, caz*o, c’è stato un giorno la settimana scorsa con zero morti per quel caz*o di Covid, perciò ci stiamo avvicinando a quel momento in cui il mondo sarà sempre più aperto. […] Sono pronto a tornare al cinema. Quel trailer Marvel mi ha fomentato. Proprio così, vale la pena rischiare la vita per il cinema, lo farò.