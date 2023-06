Nell’ultimo episodio del suo podcast Fat Man Beyond, Kevin Smith ha rivelato quali personaggi classici del cinema pensa sarebbero da sottoporre a reboot.

Ecco le sue proposte:

Buckaroo Banzai. Che botte se incontri gli “Orsi”, ho sempre voluto fare un sequel di Che botte…, in cui Kelly Leak (Jackie Earle Hailey) e Amanda Wurlitzer (Tatum O’Neal) sono cresciuti e sono i Walter Matthau [della situazione] e allenano entrambi squadre diverse che devono affrontarsi. Paramount, chiamami, c’è un Bears-iverse, un Bad News-iverse [The Bad News Bears è il titolo originale del film ndr.] Quali altre cose ho amato? Bob e Doug McKenzie. Li riporterei indietro e li farei continuare.

A tal proposito, Smith ha subito ricordato agli ascoltatori di essere stato molto vicino, in due occasioni, a realizzare un adattamento in forma seriale di Buckaroo Banzai, in cui avrebbe voluto coinvolgere nientemeno che Keanu Reeves. Continuando poi coi personaggi:

Eccone uno grosso. L’uomo ombra. Come c*zzo fanno a non fare L’uomo ombra adesso? Solo perché hanno fatto il film con Alec Baldwin e la gente ha pensato che non funzionasse? C’è del buono in quel film. L’Uomo Ombra è un personaggio cattivo. Non c’è bisogno di farlo negli anni ’20… L’Ombra ha una rete di agenti e cose del genere. Lamont Cranston, il miliardario originale con un segreto oscuro e cose del genere, cambia voce e ha il potere di annebbiare le menti. Ha un anello, c*zzo, tutta quella m*rda è oro. Fate il F*ttuto Uomo Ombra! Fatelo!

Cosa ne pensate dei personaggi classici del cinema proposti da Kevin Smith? Lasciate un commento!

FONTE: Fat Man Beyond

