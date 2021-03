Durante il suo podcast FatMan Beyond ​, il regista, attore e fan della DCha commentato la notizia secondo cui la Warner Bros avrebbe chiuso sul futuro delloe sulladi

Smith, da parte sua, ha deciso di sostenere sia Zack Snyder che David Ayer in merito al suo montaggio originale di Suicide Squad:

Io lo voglio ragazzi, specialmente se parliamo di HBO Max, voglio tutto, caz*o. Metteteci la versione estesa di Suicide Squad con il ritorno di David Ayer, date a Zack un po’ di soldi ogni due anni per fare una cosa come Dio comanda, caz*o.

Ha poi voluto invitare i fan che stanno partecipando alla campagna di #RestoreTheSnyderVerse a non perdere la speranza e a non togliere l’abbonamento a HBO Max:

Questo è l’unico modo, non rinunciate all’abbonamento a HBO Max e assicuratevi che gli altri facciano lo stesso in modo che HBO capisca che siete arrivati lì per quello, e magari sarete premiati. È così che ce l’avete fatta la prima volta, garantendo che ci sareste stati e così avete fatto. Al momento, sulla base di questa intervista, sembra che stiano chiudendo ogni porta, ma ripeto, non rinunciare alla speranza è esattamente ciò che ci ha portato alla Snyder Cut dopo tutto.