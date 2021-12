Spider-Man: No Way Home

Durante uno dei suoi ultimi episodi di FatMan Beyond ha parlato dellodi Tom Holland definendolo il suo preferito.

Ecco le parole del regista e attore:

Non me ne frega un cazz*, continua a farli e rendimi felice, non è così difficile. È un ragazzo così bravo, è il mio Spider-Man preferito… non ce la vedo [la Sony] a dirgli: “Ti prego, continua a interpretarlo, ma ti paghiamo di meno“, ma anzi: “Ti prego, fanne altri tre. […] Dacci i tuoi migliori anni della tua vita per interpretare Spider-Man“. È la tipica posizione che spingerebbe un agente a dire: “Va bene, pagatelo 20 milioni di dollari più una grossa percentuale“. Deve lavorare sodo, è quello magari l’aspetto arduo. Certo, ci sono i soldi e il fatto di essere un supereroe, ma devi farti il culo in palestra. Non sto parlando di cosa vuole lui, ma di quello che voglio io. E voglio che continui a interpretare Spider-Man.

Rivedremo tra pochi giorni Tom Holland al cinema in Spider-Man: No Way Home. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!