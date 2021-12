Un reboot di Kick-Ass? Matthew Vaughn lo promette in due anni. Era il 2010 quando il primo film cambiava le carte in tavola per quanto riguarda i film di supereroi, sotto tanti punti di vista, anche economici: costato 30 milioni, arrivò a incassarne quasi il triplo in tutto il mondo. Nel 2013,continuò il successo del suo predecessore, anche se in misura leggermente più bassa. Sono passati quasi dieci anni da quest’ultimo film, e in occasione dell’uscita di The King’s Man – Le origini il regista assicura che qualcosa di grosso bolle in pentola.

Durante una roundtable alla quale ha partecipato Comicbook, Vaughn ha infatti spiegato:

Oh, è in arrivo un grande reboot, un grande reboot di Kick-Ass in due anni. Un grande reboot… È così fottutamente folle che non posso parlarne. Ma è pronto per partire. Tutti i diritti di produzione torneranno indietro dopo dieci anni, e mi diranno: “Sei completamente pazzo”.

Vaughn non ha voluto spiegare se ci sarà un nuovo cast coinvolto, ma l’impressione è che il progetto possa essere legato al rapporto tra l’autore dei fumetti, ovvero Mark Millar, e Netflix, che ha acquisito Millarworld ormai qualche anno fa. Che ci sia in sviluppo una serie di film o una serie tv? Vaughn si è limitato a dire che sarà un reboot, non un sequel:

L’indizio sta nel titolo. Penso che Kick-Ass… sia diventato un nuovo tipo di genere. All’epoca tutti ci dicevano che non potevamo fare film di supereroi vietati ai minori, nessuno voleva vedere quei film. Non potevamo farlo. Quindi quando abbiamo osato e abbiamo fatto questa pazzia, ci siamo detti: “Beh, sarà così controverso che tutti ne parleranno, molti lo ameranno e molti lo odieranno”. […] Non sto dicendo che nel reboot non ci saranno questi personaggi… Dico solo che non è ciò che potreste immaginare. E mi servirà un attore molto, molto coraggioso, o un’attrice, per interpretare il nuovo Kick-Ass, perché sarà un ruolo davvero spaventoso.

