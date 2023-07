Sono anni che si parla di un potenziale Kill Bill 3 senza che ci siano mai aggiornamenti sostanziali: di recente Vivica A. Fox, che nei due film diretti da Quentin Tarantino interpretava Vernita Green, uno dei membri della squadra di assassini su cui si scaglia la furia di vendetta della Sposa (Uma Thurman), ha lanciato un appello al regista stesso dicendogli: “La gente ha fame. Quentin, Andiamo!“.

Il regista aveva inizialmente accennato al fatto che un potenziale Kill Bill 3 si sarebbe concentrato in parte sulla figlia del personaggio di Fox che si propone di vendicare la morte della madre uccidendo la Sposa. In un’altra occasione, aveva inoltre spiegato che, se mai avesse effettivamente girato il film, avrebbe voluto proprio Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, come figlia del personaggio interpretato dalla madre (qui i dettagli).

Purtroppo, però, pare che Tarantino si sia deciso a voltare pagina. “Dubito” ha dichiarato durante un’intervista con De Morgen. “Il mio ultimo film riguarda un critico cinematografico, un uomo, negli anni ’70“.

