Kill Bill 3: Vivica A. Fox lancia un appello a Quentin Tarantino perché faccia il film!

Da anni si parla di un potenziale Kill Bill 3 senza che ci siano mai aggiornamenti sostanziali, ma c’è ancora chi spera che venga prima o poi realizzato: Vivica A. Fox. Nei due film diretti da Quentin Tarantino, l’attrice interpreta Vernita Green, uno dei membri del team di assassini su cui si scaglia la furia di vendetta della Sposa (Uma Thurman). In un’intervista a Variety, Fox ha lanciato un appello al regista stesso: “La gente ha fame. Quentin, Andiamo!“.

Anche se il suo personaggio non sopravvive alla fine del secondo Kill Bill, Fox afferma che parteciperebbe “assolutamente” al terzo film, se mai dovesse vedere la luce:

Sto aspettando. Hanno detto che ci sarà mia figlia che cresce. So che troverà un modo… forse sarò in un flashback. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Quentin e mi piacerebbe lavorare di nuovo con Uma. È stato un grande allenamento.

Il regista aveva infatti accennato al fatto che un potenziale Kill Bill 3 si concentrerebbe in parte sulla figlia del personaggio di Fox che si propone di vendicare la morte della madre uccidendo la Sposa. In un’altra occasione, aveva inoltre spiegato che, se mai dovesse effettivamente girare il film, vorrebbe proprio Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, come figlia del personaggio interpretato dalla madre (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Fox ha comunque già in mente chi potrebbe vestire i panni della sua bambina: “Zendaya… è bellissima, è fantastica. Sta vincendo degli Emmy. Dovremmo incastrare il film nella sua agenda. Sta dominando la partita”.

Cosa ne pensate delle parole di Vivica A. Fox su Kill Bill 3? Lasciate un commento!

FONTE: Variety