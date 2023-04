Deadline riporta che Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden saranno i protagonisti del film Killer Heat, prodotto da Amazon Studios per la regia di Philippe Lacôte. Le riprese partiranno il prossimo maggio a Creta.

Il film segue due fratelli gemelli che si trovano coinvolti in un violento triangolo amoroso in una remota isola greca. Un detective a pezzi, noto come “l’uomo geloso”, viene chiamato a indagare. Il film è basato sul racconto Gelosia di Jo Nesbø, a partire da una sceneggiatura scritta da Roberto Bentivegna (House of Gucci), con revisioni di Matt Charman (Il ponte delle spie). Brad Weston sarà il produttore, mentre Nesbø (autore della serie di bestseller con protagonista Harry Hole), Niclas Salomonsson, Gordon-Levitt, Tom Karnowski e Collin Creighton i produttori esecutivi. Oscar Montemayor il produttore associato.

Originario della Costa d’Avorio, Lacôte è noto soprattutto per il film La Nuit des rois, presentato al Festival di Venezia 2020 nella sezione Orizzonti (qui la nostra recensione). Levitt è recentemente apparso nella serie di Rian Johnson Poker Face, disponibile su Peacock. Vedremo invece a breve Madden come co-protagonista di Citadel, serie in arrivo su Amazon. Per quanto riguarda Woodley, la ritroveremo in Ferrari di Michael Mann.

Cosa ne pensate di Killer Heat con Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate