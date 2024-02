Killers of the Flower Moon

Seguendo l’orizzonte di Martin Scorsese, anche i costumi di Killers of the Flower Moon sono stati realizzati con l’obiettivo di rappresentare nel modo più autentico la comunità Osage al centro della storia. In un’intervista con The Wrap, la responsabile Jacqueline West ha raccontato i retroscena del suo lavoro per alcune delle scene più importanti della pellicola.

Il matrimonio di Mollie

Nell’immagine che vedete qui sopra, Mollie (Lily Gladstone) posa in piedi con la sua famiglia dopo il matrimonio con Ernest (Leonardo DiCaprio). Lei e le sue sorelle indossano il tipo di cappotto in stile militare che divenne popolare come abito da sposa dopo che Thomas Jefferson regalò a un capo Osage uno dei suoi cappotti da ufficiale, che quest’ultimo poi donò alla figlia. Spiega West:

Li abbiamo riprodotti. Abbiamo fatto ricerche su tutti i tipi di abiti sposa dell’epoca e ne abbiamo realizzato per ogni sorella uno unico, tutto suo. Abbiamo utilizzato tutti artigiani Osage. Julie O’Keefe mi ha mostrato i campioni dei lavori di tutti e li abbiamo scelti personalmente per adattarli alle diverse personalità delle sorelle.

Le donne tengono in mano anche cappelli decorati con piume e nastri fatti a mano dall’argentiere Osage Kugee Supernaw. Sotto il cappotto, Mollie indossa una coperta di lana decorata con un nastro moiré francese nei colori tradizionali Osage e una mano che simboleggia l’amicizia. “Le coperte indossate sono molto speciali“, commenta West. “L’arte della lavorazione dei nastri è stata tramandata di generazione in generazione. La coperta floreale che Anna indossa mette in mostra il ricamo ispirato al bosco con perline. Tutte le coperte venivano legate e indossate in vita come una gonna, insieme ai leggings”.

All’estrema sinistra, la madre di Mollie, Lizzie Q (interpretata da Tantoo Cardinal), spicca dal resto del gruppo perché non sfoggia un abito militare. “Proprio come ai giorni nostri, la madre della sposa non si vestirebbe di bianco o con un abito da damigella. Deve distinguersi e differenziarsi“.

La riunione tra gli uomini e l’incontro con l’FBI

Nella scena in cui gli uomini Osage si riuniscono, possiamo notare come questi: “avevano uno stile decisamente occidentale, con camicie in calicò arricchite da nastri francesi. Portavano una sciarpa al collo – non una cravatta – per differenziarsi dai loro guardiani e per mostrare il loro status. Indossavano pantaloni in fustagno a vita alta con fibbia posteriore e stivali da cowboy con tacco allo spagnola“.

Quando poi più avanti nella storia si recano in città per incontrare l’agente dell’FBI Tom White (Jesse Plemons), gli Osage sono vestiti più vestiti formalmente, ma continuano a trasmettere la forza della loro tribù e l’individualità di ciascun membro. Il capo Bonnicastle (Yancey Red Corn) e Paul Red Eagle (Everett Waller) indossano “i loro abiti come un’armatura. Come gli abiti militari mostravano il potere, questi uomini si attengono alla cultura Osage tradizionale per mostrare il loro potere“.

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon è ora disponibile su Amazon Prime Video. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Avete visto Killers of the Flower Moon? Cosa ne pensate dei costumi? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: The Wrap

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate