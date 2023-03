Killers of the Flower Moon

Quando, qualche settimana fa, vi abbiamo parlato delle trattative in corso fra Apple e gli organizzatori del Festival di Cannes in merito al debutto festivaliero di Killers of the Flower Moon, la nuova pellicola di Martin Scorsese, citavamo il fatto che una delle questioni principali che poteva mettere i bastoni fra le ruote all’intera operazione, era la necessità di ottemperare alle stringenti leggi francesi in materia di finestre distributive cinema e streaming (ECCO I DETTAGLI). Che sono ben più lunghe che in altri paesi: in Francia devono trascorrere ben 17 mesi fra release theatrical e streaming (Netflix è riuscita a strappare due mesi in meno).

La divisione francese della Paramount – ricordiamo che la major si occuperà della distribuzione cinematografica della pellicola in nordamerica e altri mercati (in Italia arriverà con 01) – ha rivelato che, effettivamente, trascorreranno 17 mesi fra l’uscita cinematografica e streaming su Apple TV Plus di Killers of the Flower Moon.

La conferma dell’uscita del lungometraggio di Scorsese nelle sale d’Oltralpe spalanca eventualmente le porte della competizione ufficiale al festival di Cannes. Ma per sapere se la pellicola sarà effettivamente sulla Croisette, in concorso o meno, dobbiamo attendere il 13 aprile.

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”. L’uscita nordamericana è stata fissata per il mese di ottobre.

