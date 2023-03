Killers of the Flower Moon

Giusto qualche giorno fa vi spiegavamo di come Apple fosse pronta a investire un quantitativo decisamente significativo di dollari per la distribuzione theatrical delle sue pellicole più importanti e di richiamo e, ora, arriva un aggiornamento relativo proprio a uno di questi progetti, ovvero Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese.

A quanto pare, il colosso di Cupertino intende distribuire il lungometraggio nelle sale, insieme alla Paramount, a ottobre del 2023. Killers of the Flower Moon verrà prima distribuito in forma limitata a partire dal 6 ottobre, per poi espandersi in un numero maggiore di sale dal 20 ottobre (stiamo facendo riferimento al mercato nordamericano, in Italia arriverà in data ancora da definire con 01 Distribution). In seguito – la finestra non è ancora chiara – verrà proposto in esclusiva streaming su Apple TV Plus.

Quello che non è ancora stabilito è se, a 38 anni di distanza da Fuori orario, Martin Scorsese riuscirà a tornare a Cannes proprio con Killers of the Flower Moon per cui, stando a delle indiscrezioni pubblicate tempo fa da Deadline, si pensava a una strategia distributiva analoga a quella che, nel 2019, ha accompagnato l’arrivo in sala di C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, preceduto proprio dall’anteprima a Cannes. Un mese fa, giorno più giorno meno, si parlava, in riferimento alla kermesse francese, di un problema collegato all’eccessiva durata del film (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

FONTE: IndieWire, Deadline

