Killers of the Flower Moon

In Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese, Brendan Fraser ha un piccolo ruolo, ma lascia decisamente il segno, grazie a un’interpretazione decisamente sopra le righe, quella di W. S. Hamilton, avvocato di William Hale (Robert De Niro). Con l’uscita nelle sale della pellicola, molti persone sui social avevano criticato la performance della attore (ma altri l’hanno difesa), sulla quale ora si è espresso anche lo stesso regista. Durante una proiezioni stampa (via LADbible), quest’ultimo ha spiegato:

Abbiamo pensato che sarebbe stato perfetto per la parte dell’avvocato e ho ammirato il suo lavoro nel corso degli anni. Ha lavorato per un paio di settimane al film, in particolare durante le riprese più tardive. Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme, soprattutto con Leo [Di Caprio]. In particolare nella scena in cui dice: “Ti stanno mettendo un cappio al collo, ti sta salvando, stupido ragazzo”. Per noi, quando l’abbiamo sentito… ha attirato l’intera scena su Leo. Era perfetto. Ed era molto corpulento. È grande nell’inquadratura in quel momento. È un attore meraviglioso ed è stato fantastico lavorare con lui.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film è nelle sale italiane dal 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto Brendan Fraser in Killers of the Flower Moon? Lasciate un commento!

FONTE: LADbible

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate