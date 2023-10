Killers of the Flower Moon

In una chiacchierata con GQ dedicata ai film più importanti della sua carriera, Martin Scorsese ha parlato anche di Killers of the Flower Moon, il suo nuovo lungometraggio finanziato dalla Apple che, prima di approdare in streaming esclusivo su Apple TV+, sarà distribuito massivamente nei cinema di tutto il mondo, anche in IMAX.

Ci sono voluti sei anni. E non eravamo partiti con l’idea d’impiegare tutto questo tempo. Ma prima stavo facendo The Irishman poi c’è stato il Covid. Mi avevano dato il libro, l’ho letto ed ero alquanto emozionato all’idea. ma non sapevo bene come. Eric Roth (lo sceneggiatore, ndr.) ed io, abbiamo affrontato un processo creativo molto lungo per elaborare la storia e siamo arrivati a un punto in cui ci siamo detti “Facciamo leggere questa storia a qualche amico”.

Martin Scorsese spiega che, a quel punto, Killers of the Flower Moon aveva una classica storia procedurale e fu a quel punto che Leonardo DiCaprio domandò “Qual è il vero cuore di questo film?”:

Gli dissi che al centro della storia c’erano il suo personaggio e quello di sua moglie, Molly. Ma sapevamo tutto su svariati elementi della storia tranne che sul personaggio di Leo, Ernest. E abbiamo pensato che a quel punto la storia andasse affrontata non dall’esterno all’interno, ma viceversa: dall’interno all’esterno. La relazione fra Ernest e Molly, il tradimento… A quel punto non avevamo tutto questo gran bisogno della parte procedurale.

Il filmmaker spiega inoltre di non essersi voluto avventurare nel territorio dei classici tropi narrativi del genere western – “C’è chi lo ha fatto e lo sa fare meglio di me” – ma di essersi voluto focalizzare sulla maniera diabolica in cui il personaggio di Robert de Niro manipola quello di DiCaprio.

Killers of the Flower Moon, la sinossi e i dati di produzione

Un cast stellare con i premi Oscar® Robert De Niro e Leonardo DiCaprio per un thriller basato su una vicenda realmente accaduta negli anni Venti, nel crepuscolo del Vecchio West, passata alla storia con il nome di “regno del terrore”, quando decine di membri Osage furono assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre, che li aveva resi da un giorno all’altro immensamente ricchi.

Gli Osage divennero oggetto di interesse, manipolazione, inganno e infine di una violenza oscura e brutale, tanto che nel 1923 l’FBI creò una squadra speciale per avviare un’indagine. Una storia americana di crimini a sfondo razzista che esplora il passato e il presente della nazione.

Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d’amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all’Oscar® Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

Diretto da Martin Scorsese e scritto da Scorsese con il premio Oscar®Eric Roth, Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way. I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul produttori esecutivi.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

