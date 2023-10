Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon, nuovo lavoro di Martin Scorsese (LEGGI LA RECENSIONE), dura quasi 3 ore e mezza, così che diversi cinema in giro per il mondo hanno iniziato a proporre un intervallo durante la proiezione.

Se in Italia questa è una prassi comune che non causa problematiche, negli Stati Uniti e in altri Stati a livello internazionale costituisce invece una violazione dell’accordo di licenza nazionale per il film. Per questo, non appena la notizia si è diffusa, i rappresentanti della Paramount, distributore della pellicola insieme a Apple, sono intervenuti, ricevendo l’assicurazione dagli esercenti che Killers non sarà più proiettato con un intervallo. In Italia, lo ricordiamo, il film è invece arrivato nelle sale con 01 Distribution e Leone Film Group.

In merito alla questione, THR ha avuto modo di parlare con un membro dello staff di un cinema che ha aggiunto una pausa di otto minuti al film e difende la scelta:

Tutti erano davvero entusiasti perché è un film più lungo, e dicevano: “Avrei voluto che ci fosse per Oppenheimer“. La gente poteva uscire, prendere da bere, sgranchirsi le gambe, andare in bagno senza perdersi nulla. Ne era entusiasta. Avevamo intenzione di continuare a farlo anche in futuro con film più lunghi, ma ora non sembra un’opzione possibile.

Un altro esercente è invece del parere opposto:

Al di là del dibattito se ci dovesse essere o meno l’intervallo, o se quella scelta creativa o artistica dovesse essere fatta o meno, la Paramount ha fatto esattamente quello che tutti gli amanti del cinema sperano che gli studios facciano, ovvero aiutare a creare la visione di un regista sullo schermo esattamente nel modo in cui il regista vuole che sia vista.

A schierarsi contro l’intervallo è anche la montatrice del film, Thelma Schoonmaker, che, in un’intervista a The Standard, ha tuonato: “Ho saputo che qualcuno lo sta trasmettendo con un intervallo, il che non è corretto. È una violazione, quindi devo scoprire di chi si tratta“

