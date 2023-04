Killers of the Flower Moon

Quando mancano ormai poche settimane al debutto di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese al Festival di Cannes, la Paramount Pictures e Apple Studios hanno rivelato alla CinemaCon tre nuove immagini dell’attesissimo film. Si tratta di una importante novità, visto che finora avevamo visto pochissimo di questa pellicola.

Il pubblico della CinemaCon ha visto anche le prime scene di quello che Scorsese ha definito, intervenendo sul palco, “un lungometraggio che ho progettato, che abbiamo tutti progettato, perché venisse visto sul grande schermo. È un film per il grande schermo, ed è ciò che abbiamo fatto, come vedrete tutti”.

La storia è quella di Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), che avrebbe ucciso i membri della famiglia di sua moglie Mollie (Lily Gladstone), appartenenti alla nazione Osage, per ereditare l’accesso al petrolio. Jesse Plemons interpreta un agente dell’FBI agli albori dell’agenzia. Sono gli anni venti del secolo scorso, l’ambientazione è l’Oklhahoma in una zona ricca di insediamenti petroliferi dove vennero compiuti una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

Tratto dal romanzo di David Grann e adattato da Eric Roth assieme a Scorsese, il film vede nel cast anche Robert De Niro e John Lithgow.

Nel trailer mostrato al pubblico si vede DiCaprio a caccia dell'”oro nero”, il suo matrimonio con Gladstone (a cui si presenta dicendo: “La tua pelle ha un bel colore. Che colore è?” e lei risponde: “Il mio colore”) e un primo confronto con il personaggio interpretato da Plemons. “Mi hanno mandato da Washington DC per vedere cosa succede con questi omicidi,” spiega quest’ultimo a Burkhart. “Vedere cosa?” risponde l’uomo. “Chi li sta compiendo.”

Ricordiamo che il film uscirà al cinema il 6 ottobre in distribuzione limitata negli USA e poi il 20 in distribuzione più ampia. In Italia sarà distribuito da 01 Distribution.

Ecco le immagini:

Classifiche consigliate