Killers of the Flower Moon

Jaqueline West, costumista di Killers of the Flower Moon, racconta come si sia immersa nelle ricerche per realizzare i giusti abiti per il film. Questo grazie anche alla collaborazione di Julie O’Keefe, consulente per i costumi Osage.

Ho usato le sorelle come un microcosmo

Spiega West. Troviamo infatti Molly (Lily Gladstone) che è la più tradizionale e indossa quindi bluse classiche in satin rifinite con nastri cuciti a mano. Abbiamo poi la “moderna” Anna e le altre due sorelle, anche loro meno tradizionali perché sposate con uomini esterni alla comunità Osage. Tutte però sono connesse dalle coperte tipiche.

O’Keefe spiega, a proposito delle coperte, che queste comunicano storie e significati diversi in base ai colori e ai modi in cui vengono indossate. Ad esempio, nel caso della morte di Lizzie Q, Mollie ripiega la sua coperta nera sopra una sola spalla in segno, dice O’Keefe…

… di rispetto per sua madre morta e, in un modo funzionale, per pettinare i capelli di sua madre.

Conclude West raccontando perché ha scelto dei colori chiari per il costume di William Hale (Robert De Niro) e non il tradizionale “scuro” che si usa per i cattivi:

William Hale ha tutte queste persone che fanno il lavoro sporco per lui. Quindi era una cosa subliminale. Indossa un abito chiaro quando finge di essere amico degli Osage, altre volte ne indossa uno scuro, come il diavolo.

FONTE: THR

