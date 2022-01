È da un po’ di tempo che non abbiamo aggiornamenti di sorta su, la nuova pellicola diinterpretata da, Robert De Niro e Jesse Plemons prodotta dalla Apple e, in teoria, in arrivo nei cinema con la Paramount (in Italia era nel listino della 01 Distribution, ndr.).

Adesso però a parlare dell’atteso progetto dell’acclamato filmmaker premio Oscar, è proprio Leonardo DiCaprio in un’intervista con Deadline fatta in occasione della promozione di Don’t look up (LEGGI LA RECENSIONE), il film di Adam McKay che sta per festeggiare un mese di permanenza streaming su Netflix e ambisce a essere protagonista della stagione dei premi.

Nel corso del Botta&Risposta, il magazine parla con Leonardo DiCaprio di come stia cambiando il panorama delle release cinematografiche di pellicole destinate a un pubblico più adulto e di come lui stesso si sia ritrovato a lavorare per ben due volte con delle compagnie che operano in ambito di streaming come Netflix e Apple.

D: Hai lavorato duramente per diventare una delle star più grandi al mondo anche in termini di resa al box office, ma eccoti al lavoro con Netflix per Don’t look up e di nuovo con Martin Scorsese in Killers of the Flower Moon, anche questo per uno streamer. Ulteriori prove sul fatto che il mondo è ormai capovolto?

LDC: Beh, Killers potrebbe comunque avere una release cinematografica, lo speriamo ancora. Per quanto mi riguarda, desidero fare film che possano essere visti al cinema sia da me che dalle altre persone. È una componente che punto ancora a ottenere. Ma, con certi film, è più difficile ora come ora.

D: Qual è la tua idea sul panorama che si verrà a delineare?

LDC: Ci sarà una combinazione di questi due elementi, credo. Le persone vorranno ancora uscire per vedere dei film che reputano coinvolgenti e trascinanti. Penso che sia qualcosa che non scomparirà mai, non m’immagino un panorama senza l’esperienza del cinema in sala. Sarà solo diverso.