Una delle domande che i cinefili di tutto il mondo si pongono da mesi, e cioè quanto durerà Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ha finalmente trovato risposta: 3 ore e 26 minuti.

Per mesi si è fantasticato su una durata monstre per l’atteso blockbuster prodotto da Apple e pronto a essere presentato il mese prossimo al Festival di Cannes, prima di arrivare al cinema a ottobre grazie alla Paramount Pictures e, successivamente, in streaming su Apple TV+. Negli ultimi giorni si era addirittura vociferato di un montaggio definitivo da 4 ore.

Ora Deadline conferma definitivamente che Killers of the Flower Moon durerà poco meno di 3 ore e mezza, ovvero 206 minuti. Non sarà insomma il film più lungo di Martin Scorsese, che rimane The Irishman con i suoi 209 minuti, ma ci andrà molto vicino.

Tratto dal romanzo di David Grann e adattato da Eric Roth assieme a Scorsese, il film vede nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons e John Lithgow, e racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

