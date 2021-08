LEGGI ANCHE – Anche John Lithgow nel cast di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Di recente abbiamo appreso cheè entrato a far parte del cast di, la nuova pellicola diin cui condividerà lo schermo con da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons.

L’attore non ha nascosto la sua commozione per il ruolo, e in effetti sono approdate in rete le primissime foto dal set in cui vediamo l’attore in compagnia di un altro recente ingresso, John Lithgow.

Nel cast del film ci saranno anche Lily Gladstone, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleu, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Brendan Fraser, John Lithgow, Pat Healy e Scott Shepherd.

Ideata da Apple Studios, diretto e prodotto dal vincitore del premio Oscar Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” è basato sul best-seller di David Grann. Ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20, il film racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

La trama del film:

Grey Horse, Oklahoma 1919. DiCaprio interpreta Ernest Burkhart e Lily Gladstone veste i panni di Mollie Burkhart, una donna di etnia Osage che si innamora di Ernest. All’inizio della loro relazione, Mollie lo invita a cena e da quel momento stringono un legame molto forte.

Scorsese produce e dirige “Killers of the Flower Moon” per Apple Studios, la sceneggiatura è scritta da Eric Roth e dallo stesso Scorsese. I produttori, insieme a Scorsese, sono Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment, Leonardo DiCaprio e Appian Way Productions.

